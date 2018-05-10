Жена президента США Дональда Трампа Меланья прогадала с нарядом для выхода в свет. Она одела костюм, в котором уже появлялась на публике.

Жена президента США ДональдаТрампа Меланья прогадала с нарядом для выхода в свет. Она одела костюм, в которомуже появлялась на публике.Первая леди США, заслуженно прослывшая иконой стиля, впервые вжизни повторила собственный выход в свет. Повтор нарядов заметили журналисты.Недавно Меланьяпоявилась в Вашингтоне, сопровождая мужа, в сером клетчатом костюме от Dior, передаетDaily Express. Под пиджак супруга американского лидера наделачерную футболку, а образ дополнила классическими туфлями-лодочками.таком же костюме Меланья почтигод назад встречалась с принцем Гарри. К слову, первая леди использовала итогда, и сейчас, розовую помаду, отличие лишь в том, что ранее она отдалапредпочтение матовому оттенку, а теперь – перламутровому.Несмотря на небольшоенедоразумение, Меланья Трамп всегда остается на высоте в плане выбора одежды иаксессуаров, ее сложно упрекнуть в безвкусице. Любой выход в свет первой ледиСША заставляет модниц ревностно рассматривать ее наряды, а дизайнеров –вдохновляться. Стиль Меланьи Трамп отличается утонченностью и демократичнойлаконичностью.Напомним, ранее известный дизайнер Томми Хилфигер заявил, что считает ее оченькрасивой женщиной. По словам эксперта моды, "одевать ее – это большая честь длялюбого дизайнера".