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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-v-avarii-postradali-shkolniki-velosipedisty.html" target="_blank">В аварии пострадали школьники-велосипедисты</a> - Новое ДТП с пострадавшими велосипедистами. По предварительной информации, на автодороге «Сенинские дворики – Ковров – Шуя» 36-летний житель Ковровского района, за рулём Ниссан Кашкай сбил 2 несовершеннолетних ковровчан.