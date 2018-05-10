Между двумя молодыми людьми возник бытовой конфликт, в результате которого один из них нанёс другому ножевое ранение в область сердца, который от полученной травмы скончался на месте...

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками УВД по ЦАО и ОМВД России по Мещанскому району задержали подозреваемого в убийстве.В службу «102» поступило сообщение о драке около жилых домов по улице Щепкина. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было обнаружено тело мужчины с ножевым ранением груди.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался приезжий мужчина. Как установлено, между двумя молодыми людьми возник бытовой конфликт, в результате которого один из них нанёс другому ножевое ранение в область сердца, который от полученной травмы скончался на месте.По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61