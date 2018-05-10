8 мая в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

8 мая в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.По предварительной информации, автоледи совершила выезд на полосу встречного движения, где врезалась в "Рено Логан".В результате ДТП пострадали 4 человека: водители обоих автомобилей, а также два пассажира автомобиля "Рено. С различными травмами все пострадавшие госпитализированы.Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.