8 мая в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
8 мая в Александровском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
По предварительной информации, автоледи совершила выезд на полосу встречного движения, где врезалась в "Рено Логан".
В результате ДТП пострадали 4 человека: водители обоих автомобилей, а также два пассажира автомобиля "Рено. С различными травмами все пострадавшие госпитализированы.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.