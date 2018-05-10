Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания и предложения к закону об ответных санкциях в отношении стран Запада, поступившие из регионов и от экспертов. Начало заседания намечено на 11 часов.

Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания и предложения к закону об ответных санкциях в отношении стран Запада, поступившие из регионов и от экспертов. Начало заседания намечено на 11 часов.Предстоящее широкое обсуждение проекта закона станет ужевторым по счету. Ранее в нижней палате парламента уже состоялись консультации спредставителями деловых и научных кругов, а также институтов гражданскогообщества. Главная задача – проанализировать возможные последствия введенияответных мер на антироссийские санкции.Итогом предыдущего обсуждения стало создание рабочей группы,которая занимается доработкой документа. Ее возглавил первый вице-спикерГосдумы Александр Жуков. Кроме того, обсуждение предложенных поправок идет впрофильных комитетах.К завтрашнему дню должны быть обобщены и поступить в Советпо законодательству все высказанные замечания и предложения. По итогамобсуждений предлагаемых контрсанкций с экспертным и предпринимательскимсообществами, представителями общественности документ будет доработан с учетом полученныхзамечаний.В частности, одно из главных предложений – сделать нормы закона универсальными, а не отраслевыми, сказал ранее спикер нижней палатыВячеслав Володин. "Полномочия, которые передаются правительству и президентудолжны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаяськонкретных предприятий или конкретной продукции", – подчеркнул он.Как сообщил председатель Госдумы, при рассмотрениизаконопроекта в первом чтении депутаты примут специальное постановление, которымопределят дальнейшие векторы работы над поправками. Ожидается, что документпройдет процедуру первого чтения в ближайший вторник, 15 мая.Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российскихчиновников и крупных бизнесменов, руководителей госкорпораций, частных компаний.В ответ на недружественные действия США большая группа депутатов, лидеры фракцийи спикер нижней палаты парламента разработали и внесли в Госдуму законопроектоб ответных мерах. В частности, предлагается дать право правительству порешению главы государства вводить различные санкции против тех, ктоподдерживает антироссийские действия.