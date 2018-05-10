Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания и предложения к закону об ответных санкциях в отношении стран Запада, поступившие из регионов и от экспертов. Начало заседания намечено на 11 часов.
Завтра, 11 мая, Совет по законотворчеству при спикере Госдумы обсудит замечания и предложения к закону об ответных санкциях в отношении стран Запада, поступившие из регионов и от экспертов. Начало заседания намечено на 11 часов.
Предстоящее широкое обсуждение проекта закона станет уже
вторым по счету. Ранее в нижней палате парламента уже состоялись консультации с
представителями деловых и научных кругов, а также институтов гражданского
общества. Главная задача – проанализировать возможные последствия введения
ответных мер на антироссийские санкции.
Итогом предыдущего обсуждения стало создание рабочей группы,
которая занимается доработкой документа. Ее возглавил первый вице-спикер
Госдумы Александр Жуков. Кроме того, обсуждение предложенных поправок идет в
профильных комитетах.
К завтрашнему дню должны быть обобщены и поступить в Совет
по законодательству все высказанные замечания и предложения. По итогам
обсуждений предлагаемых контрсанкций с экспертным и предпринимательским
сообществами, представителями общественности документ будет доработан с учетом полученных
замечаний.
В частности, одно из главных предложений – сделать нормы закона универсальными, а не отраслевыми, сказал ранее спикер нижней палаты
Вячеслав Володин. "Полномочия, которые передаются правительству и президенту
должны быть более широкими и носить универсальный характер, не касаясь
конкретных предприятий или конкретной продукции", – подчеркнул он.
Как сообщил председатель Госдумы, при рассмотрении
законопроекта в первом чтении депутаты примут специальное постановление, которым
определят дальнейшие векторы работы над поправками. Ожидается, что документ
пройдет процедуру первого чтения в ближайший вторник, 15 мая.
Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении ряда российских
чиновников и крупных бизнесменов, руководителей госкорпораций, частных компаний.
В ответ на недружественные действия США большая группа депутатов, лидеры фракций
и спикер нижней палаты парламента разработали и внесли в Госдуму законопроект
об ответных мерах. В частности, предлагается дать право правительству по
решению главы государства вводить различные санкции против тех, кто
поддерживает антироссийские действия.