Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств у частных перевозчиков...

"Сотрудниками ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств у частных перевозчиков. Задержано пять человек в возрасте от 30 до 60 лет", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что злоумышленники под угрозой применением насилия и уничтожения автотранспорта требовали от потерпевших денежные средства за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров по городу Москве.Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ.В ходе обысков по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства, предметы, похожие на оружие, мобильные телефоны и документы, свидетельствующие об их противоправной деятельности. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКлючевые слова: вымогательства, Ирина ВолкКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк