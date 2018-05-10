Задержаны пять подозреваемых (от 30 до 60 лет) в вымогательстве денег у таксистов за беспрепятственную перевозку пассажиров по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье Вымогательство. Подозреваемые заключены под стражу.

Задержаны пять подозреваемых (от 30 до 60 лет) в вымогательстве денег у таксистов за беспрепятственную перевозку пассажиров по Москве. Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Подозреваемые заключены под стражу.Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемые, угрожая насилием и уничтожением автотранспорта, требовали от пострадавших деньги за возможность беспрепятственно перевозить пассажиров по Москве.В ходе обысков задержанных изъяты деньги, оружие, мобильные телефоны и документы, свидетельствующие об их криминальной деятельности.