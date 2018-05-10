Авария произошла в среду, 9 мая

Авария произошла в среду, 9 маяВ микрорайоне Вербовский в Муроме автомобиль вылетел в кювет. В результате ДТП погибли два молодых человека - 24 и 26 лет. Еще два человека получили травмы разной степени тяжести. Сейчас они находятся в больнице.Авария произошла рано утром в среду, 9 мая, в 4. 40. В районе дома №29 на Ленинградской улице водитель автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево.По данному факту правоохранители проводят проверку.