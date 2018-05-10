Злоумышленник у соседки своего знакомого через мобильное похитил денежные средства с банковской карты, а затем совершил кражу и самой карты....

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержан приезжий, подозреваемый в краже денежных средств с банковской карты.В Дежурную часть ОМВД России по району Вешняки с сообщением о краже обратилась 47-летняя женщина, инвалид II группы. Потерпевшая рассказала, что сначала с ее банковской карты внезапно пропала сумма в размере около 10 тысяч рублей, а спустя несколько дней пропала и сама банковская карта, которая лежала на тумбочке в ее комнате, расположенной в коммунальной квартире одного из домов на улице Красный Казанец,В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Вешняки задержали подозреваемого в краже - 22-летнего гостя столицы.Полицейские установили, что злоумышленник приходил в гости к своему другу, который проживает в данной коммунальной квартире. Однажды он зашел в комнату соседки, увидел на столе мобильный телефон и через мобильное приложение банка перевел денежные средства в размере около 10 тысяч рублей с карты потерпевшей себе на счет. В другой раз он похитил ее банковскую карту, на счету которой было около 9 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по району Вешняки возбуждены уголовные дела, по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73