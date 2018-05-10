До психологической отметки подешевел iPhone 6. В настоящее время устройство можно купить по цене 20 тысяч рублей.

До психологическойотметки подешевел iPhone 6. В настоящее время устройствоможно купить по цене 20 тысяч рублей.Эксперты говорят о том, что цена смартфонаiPhone 6 в базовой конфигурации, оснащенной 32 гигабайтами постоянной памяти, находитсясейчас на критической отметке. Цена варьируется в зависимости от магазина ирегиона.По словам аналитиков, стоимость смартфона в Москве снижаетсябыстрее. Причина тому – более высокая конкуренция, сообщает Hi-techMail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественногорынка мобильных устройств.Напомним, смартфоныiPhone 6 и 6 Plus были представлены в сентябре 2014 года. Модели поддерживаютобновление до iOS 11 и являются "родоначальниками" нового дизайнасмартфонов Apple. У них появились другие пропорции корпуса, а также скругленныебоковые грани. Сильной сторонойiPhone 6 является увеличенный экран. Его диагональ составляет 4,7дюйма, в SE же всего четыре дюйма.Отметим, что iPhoneвсех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компанииApple только с начала года подешевели на треть.Ранее стало известно,что компания блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировалисьнеофициально. Соответствующую функцию обнаружили в операционной системесотрудники сервисных центров.