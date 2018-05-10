До психологической
отметки подешевел iPhone 6. В настоящее время устройство
можно купить по цене 20 тысяч рублей.
До психологической
отметки подешевел iPhone 6. В настоящее время устройство
можно купить по цене 20 тысяч рублей.
Эксперты говорят о том, что цена смартфона
iPhone 6 в базовой конфигурации, оснащенной 32 гигабайтами постоянной памяти, находится
сейчас на критической отметке. Цена варьируется в зависимости от магазина и
региона.
По словам аналитиков, стоимость смартфона в Москве снижается
быстрее. Причина тому – более высокая конкуренция, сообщает Hi-tech
Mail.ru со ссылкой на собственные исследования отечественного
рынка мобильных устройств.
Напомним, смартфоны
iPhone 6 и 6 Plus были представлены в сентябре 2014 года. Модели поддерживают
обновление до iOS 11 и являются "родоначальниками" нового дизайна
смартфонов Apple. У них появились другие пропорции корпуса, а также скругленные
боковые грани. Сильной стороной
iPhone 6 является увеличенный экран. Его диагональ составляет 4,7
дюйма, в SE же всего четыре дюйма.
Отметим, что iPhone
всех моделей в России продолжают терять в цене. Некоторые смартфоны компании
Apple только с начала года подешевели на треть.
Ранее стало известно,
что компания блокирует смартфоны своего производства, которые ремонтировались
неофициально. Соответствующую функцию обнаружили в операционной системе
сотрудники сервисных центров.