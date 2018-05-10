Официальный повод - плохая работа коммунальщиков. Однако с таким решением согласны далеко не везде. В некоторых поселках протоколы общих собраний считают подделкой. В чем причины коммунальной лихорадки?

Официальный повод — плохая работа коммунальщиков. Однако с таким решением согласны далеко не везде. В некоторых поселках протоколы общих собраний считают подделкой. В чем причины коммунальной лихорадки?— Сейчас, в данный момент, происходит новый передел собственности! Жители с этим не согласны!Жители поселка Бахчиванджи вышли на защиту своей управляющей компании СВТ. Местная администрация предложила провести собрания собственников и выдвинула своего кандидата — компанию ДЭЗ ЖКУ."Мнение жителей не учитывается. Мы с управляющими компаниями научились работать. Мы можем с них спросить и финансовые отчеты — все уже отработано!" — говорит представитель инициативной группы поселка Бахчиванджи Сергей Говоруха.В Щелковском районе работает несколько десятков управляющих компаний. Повторные выборы решили провести в тех домах, где есть муниципальная собственность."У нас абсолютно ничего не делалось — абсолютно! Начиная с подвала — простите, фекалии плавали. Все, что вы видите — это сделала у нас с осени УК "Перспектива", — говорит представитель инициативной группы жильцов микрорайона Заречный Любовь Веригина.Компанию "Перспектива" тоже может вытеснить ДЭЗ ЖКУ. Владельцы квартир утверждают: в некоторых домах уже прошли липовые собрания."Собрания не было! Просто появились какие-то листочки и протоколы, будто бы мы проголосовали. Я знаю всех своих жителей, я здесь с 74-го года — никто не подписывался!" — уверена представитель инициативной группы жильцов Валентина Брежнева.Директор ДЭЗ ЖКУ Андрей Круглов обвинения в свой адрес отвергает. По его словам, встречи жильцов проходят строго по закону.— Кто собирает обманным путем?— Мне лично на телефон прислали!— Покажите!— Я уже удалила!— Ну как у нас сразу так все быстро удаляется!Более того, Круглов утверждает: повторные выборы решили провести, поскольку многие управляющие компании — по уши в долгах."Есть такой микрорайон Заречный, там сейчас идут суды. "Перспектива" отсудила деньги у жителей по ресурсоснабжению. Они заплатили, и повторно им еще раз выставили платежки", — говорит он.Задолженность компаний росла как снежный ком. Администрацию района буквально завалили жалобами. Чиновники утверждают: именно жители попросили их вмешаться в ситуацию."Многие управляющие компании осуществляют деятельность в ущерб тем обязательствам, которые они берут перед жителями по управлению многоквартирными домами. И когда этот наплыв уже достиг своего апогея, было принято решение выступить инициаторами собраний", — говорит заместитель главы Администрации Щелковского района по вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства Роман Назаров.Главное — чтобы собственники не игнорировали свое право на выбор управляющей компании. Последнее слово в любом случае останется за жителями.