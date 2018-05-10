21-летний местный житель через окно проник в помещение и похитил технику на сумму 40 000 рублей.

В ноябре прошлого года в полицию поступило сообщение о краже из сельского дворца культуры Юрьев-Польского района имущества на сумму более 40 000 рублей.Полицейские, выехавшие на место преступления, установили, что неустановленное лицо, путем выставления оконной рамы двери запасного выхода проникло в здание, откуда похитило технику (фотоаппарат, микшестер, денежные средства), находившуюся в собственности дворца культуры, а также личный ноутбук работника.7 декабря прошлого года следственным отделением ОМВД России по Юрьев - Польскому району было возбуждено уголовное дело по факту кражи в отношении неустановленного лица по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В мае текущего года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска обнаружили похищенный фотоаппарат, который был сбыт злоумышленником местному жителю, в результате чего оперативники вышли на подозреваемого в краже. Им оказался 21-летний сельский житель Юрьев - Польского района, который в настоящее время отбывает наказание за ранее совершенное преступление. Молодой человек сознался в содеянном и написал явку с повинной.Похищенное имущество частично полицейским удалось изъять и вернуть владельцу.