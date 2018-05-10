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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-vladelec-sgorevshego-v-lave-sportkara-rasstroilsya-iz-za-urny.html" target="_blank">Владелец сгоревшего в лаве спорткара расстроился из-за урны</a> - Жителю Гавайев Майклу Хейлу крупно не повезло: его Ford Mustang, как и машины других жителей острова, сгорел в раскаленной лаве во время извержения вулкана Килауэа, при этом процесс пожирания лавой автомобиля попал на видео. Однако у Хейла обнаружились более важные причины для расстройства.