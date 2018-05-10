Наша делегация представила проекты «Владимир – Культурная столица Чемпионата мира по футболу 2018» и «Гастрономическая карта Владимирской области».

Представители Владимирской области приняли участие в ежегодном гастрономическом фестивале «Шашлык-машлык», который прошел в Грозном.Наша делегация представила проекты «Владимир – Культурная столица Чемпионата мира по футболу 2018» и «Гастрономическая карта Владимирской области». Шеф-повара 33-го региона угостили посетителей фестиваля приготовленными на углях маринованными огурцами на меду. Ценители гастрономических изысков отмечали особый вкус мяса, приготовленного на огне командой нашей области. В маринаде вместо соли применялся огуречный рассол, что позволило отразить большую гамму вкусов тех трав, которые растут в России.В завершении фестиваля команды поваров Владимирской области, Чеченской Республики и 11 регионов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, сыграли в футбол.