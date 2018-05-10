Обладатель Кубка России Тосно получать поддержку от администрации Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко пообещал погасить долги клуба и решить финансовые проблемы.

Обладатель Кубка России "Тосно" получать поддержку от администрации Ленинградской области. Губернатор Александр Дрозденко пообещал погасить долги клуба и решить финансовые проблемы.Новый обладатель Кубка России испытывает значительные финансовые сложности, из-за которых "Тосно" может не пройти лицензирование и потерять профессиональный статус. "С нами встречался губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко, который, в какой бы лиге мы не находились, обещал поддержку, закрыть все долги, не бросить команду и помочь в следующем году", — сказал ТАСС генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко.Кроме того, клуб из Ленинградской области получит в свое распоряжение базу в Рощино. Это произойдет после чемпионата мира. "Нам точно передают базу в Рощино, которая будет занята сейчас одной из участников чемпионата мира, — сообщил Вячеслав Матюшенко. — Плюс идет разговор, что нам передадут стадион "Петровский" в Санкт-Петербурге. На данный момент наша главная проблема, что мы не имеем своего дома, стадиона, базы, мы тренируемся не совсем в хороших условиях — на искусственном поле, а играем в основном на натуральных полях. Это очень сильно сказывается на результатах и игре нашей команды".