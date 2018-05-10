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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-vo-vladimire-225-tysyachi-chelovek-prinyali-uchastie-v-bessmertnom-polku.html" target="_blank">Во Владимире 22,5 тысячи человек приняли участие в «Бессмертном полку»</a> - Об этом сообщили в пресс-службе администрации города