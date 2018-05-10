Сотрудники полиции поблагодарили ветеранов войны за Победу, вручили им подарки и провели для них праздничный концерт.

8 мая в Центре профессиональной подготовки УМВД России по Владимирской области состоялся торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Поздравить ветеранов - участников войны, тружеников тыла, узников фашистских лагерей собрались руководители и сотрудники органов внутренних дел города и области. Открыл мероприятие начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин, обратившийся к ветеранам с поздравлением и добрыми пожеланиямиУчастник Великой Отечественной войны, Почетный ветеран УМВД России по Владимирской области полковник милиции в отставке Анатолий Гаврилов рассказал участникам митинга о владимирском и петушинском ополчениях в годы войны, о работе в милиции в послевоенные годы. За активное содействие и помощь органам внутренних дел Владимирской области Анатолий Васильевич был награжден почетным знаком отличия «За содействие МВД». Другой ветеран органов внутренних дел, защитник блокадного Ленинграда полковник милиции в отставке Николай Григорьевич Лоншаков также удостоился награды - ему была вручена высшая награда Президиума Совета ветеранов МВД России, орден «За заслуги». Помимо этого всем ветеранам были вручены ценные подарки.Затем собравшиеся возложили цветы к обелиску сотрудникам органов внутренних дел, погибшим при исполнении служебного долга, и памятнику Герою России генерал-полковнику милиции Ивану Ивановичу Голубеву, почтили память погибших минутой молчания под троекратный оружейный залп.В завершение мероприятия в честь предстоящего праздника действующие сотрудники полиции и слушатели Центра профессиональной подготовки прошли со знаменем УМВД России по Владимирской области торжественным маршем по Аллее Памяти.В неофициальной части торжества ветеранов ждал праздничный концерт с участием солистов и оркестра УМВД России по Владимирской области, общение с сослуживцами и руководителями подразделений органов внутренних дел региона за праздничным столом.