Мужчина, управлявший автомобилем, набросился на пешехода, посчитавшего, что транспортное средство некорректно проехало через нерегулируемый переход. Водитель ударил оппонента в лицо и повалил его на землю – конфликт запечатлели камеры наблюдения.

Конфликт между пешеходом и водителем, произошедший в минувшее воскресенье, 6 мая, в Мурине под Санкт-Петербургом, завершился потасовкой с рукоприкладством.На записях, сделанных камерами наблюдения, можно наблюдать, как мужчина легонько стукнул по автомобилю, очевидно посчитав, что транспортное средство некорректно проехало нерегулируемый переход.После этого в ходе короткой дискуссии пешеход показал водителю неприличный жест и пошел по своим делам, однако вскоре был настигнут разозлившимся водителем.Мужчина, выскочивший из легковушки, начал толкаться, потом ударил оппонента в лицо и повалил его на землю.Через некоторое время в происходящее вмешались очевидцы, сумевшие охладить пыл спорщиков, после чего драка прекратилась.