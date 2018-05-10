Водитель, пытавшийся скрыться от полиции, вытолкнул патрульную машину во встречный автомобиль, в результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе – два сотрудника ГИБДД. Авария, произошедшая в Иркутской области, попала в объектив регистратора.

Регистратор запечатлел момент дорожно-транспортного происшествия с участием трех транспортных средств, произошедшего утром в четверг, 10 мая, в районе поселка Железнодорожный, расположенного в Усольском районе Иркутской области.По данным пресс-службы регионального УМВД РФ, водитель автомобиля Toyota, двигавшийся по улице, увидел экипаж ДПС и внезапно решил скрыться. Своими действиями он привлек внимание полицейских, начавших преследование.Через некоторое время, выбравшись на трассу, нарушитель столкнулся с автомобилем ГИБДД, пытавшимся обогнать его по встречной полосе. В результате служебное авто практически лоб в лоб столкнулось с машиной, водитель которой уже съехал на обочину, чтобы разминуться со стражами порядка.Протараненная машина слетела в кювет и опрокинулась. Преследуемая машина тоже оказалась за пределами проезжей части в перевернутом состоянии.По предварительной информации, в результате аварии пострадали четыре человека – два инспектора ДПС и оба водителя легковушек.Сообщается, что мужчина, преследовавшийся полицейскими, является постоянным нарушителем ПДД – за последний год на его счету около 40 штрафов за несоблюдение правил.