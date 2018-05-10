Умную птицу обнаружили на железнодорожной станции Кинсите в Токио. Ворона прославилась в Сети тем, что попыталась в начале мая купить билет на электричку.

Умную птицу обнаружили нажелезнодорожной станции Кинсите в Токио. Ворона прославилась в Сети тем, чтопопыталась в начале мая купить билет на электричку.Роликбыл опубликован в Twitter, после чего птица стала настоящей звездой. Видно, какона села на билетный автомат и нажала кнопку "Дальше" на сенсорном экране. Отлучившиськ соседнему автомату, она вернулась с банковской картой в клюве, сворованной удругого пассажира. Не сумев оплатить билет, птица вернула позаимствованное иулетела.Воронупоймала женщина, живущая по соседству с железнодорожной станцией. Она посчитала,что такой умной птице не место в городе, и хотела переселить ее ближе к природе.Но птицу изъяла государственная служба по контролю за животными, поскольку ловляворон без официального разрешения в Японии запрещена, передает изданиеSoraNews24.