Умную птицу обнаружили на
железнодорожной станции Кинсите в Токио. Ворона прославилась в Сети тем, что
попыталась в начале мая купить билет на электричку.
Умную птицу обнаружили на
железнодорожной станции Кинсите в Токио. Ворона прославилась в Сети тем, что
попыталась в начале мая купить билет на электричку.
Ролик
был опубликован в Twitter, после чего птица стала настоящей звездой. Видно, как
она села на билетный автомат и нажала кнопку "Дальше" на сенсорном экране. Отлучившись
к соседнему автомату, она вернулась с банковской картой в клюве, сворованной у
другого пассажира. Не сумев оплатить билет, птица вернула позаимствованное и
улетела.
Ворону
поймала женщина, живущая по соседству с железнодорожной станцией. Она посчитала,
что такой умной птице не место в городе, и хотела переселить ее ближе к природе.
Но птицу изъяла государственная служба по контролю за животными, поскольку ловля
ворон без официального разрешения в Японии запрещена, передает издание
SoraNews24.