Врач районной больницы в Сабинском районе Татарстана сорвался на пациентах, которые после трех часов ожидания в очереди стали донимать его вопросами о качестве обслуживания. Ругавшегося матом медика, в конце концов сорвавшегося на крик, сняли на видео.

Врач районной больницы в Сабинском районе Татарстана сорвался на пациентах, которые после трех часов ожидания в очереди стали донимать его вопросами о качестве обслуживания. Ругавшегося матом медика, в конце концов сорвавшегося на крик, сняли на видео."Села быстро! Вызывай милицию! Вызывай!" — потребовал врач от утомленной ожиданием женщины, которая решила поинтересоваться, почему так долго двигается очередь.Медик столь рьяно наседал на окруживших его пациентов, что одна из женщин его оттолкнула, тем самым спровоцировав новый виток конфликта. Мужчина в белом халате даже прибег к обсценной лексике в надежде сбить накал страстей, но столь крепких выражений ему не простили.Дело уже шло к рукоприкладству, когда вышедшая медсестра увела сорвавшего к тому моменту на крик врача в кабинет. Позже он был отстранен от работы на время проведения расследования, отметила пресс-секретарь республиканского Минздрава Айгуль Салимзянова.