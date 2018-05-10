Постановка, с которой представительница России Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале на Евровидении, технически очень сложная; эмоции артистов на сцене каждый раз делают ее очень живой.

Постановка, с которой представительница России Юлия Самойлова выступит во втором полуфинале на "Евровидении", технически очень сложная; эмоции артистов на сцене каждый раз делают ее очень живой, сообщает РИА Новости.В этом году "Евровидение" впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций​​​. Юлия Самойлова представляет Россию с песней I Won't Break. 10 мая она выступит во втором полуфинале. Над новым треком Самойловой трудилась та же интернациональная команда авторов, что и год назад — Нэтта Нимроди, Леонид Гуткин и Арье Бурштейн.Как рассказал режиссер номера Алексей Голубев, номер очень сложный. За 30 секунд нужно вывести на сцену декорацию, зафиксировать ее очень четко, чтобы проекция попадала в эти точки. "Здесь очень хорошая организация на бэкстейдже, очень профессионально работает вся команда. С нашими сложностями они справляются. У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении", — сказал Голубев.Он отметил, что номер создан так, чтобы зритель оценил талант исполнительницы, которая доносит до зрителя главную мысль постановки — зарождение жизни.По словам Голубева, создатели номера работали и над актерской составляющей. "Юля выдала такую эмоцию, что мне хотелось разбежаться, взобраться на эту гору и расцеловать ее, потому что это то, что должно держать зрителя", — признался постановщик.Танцоры Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина воплощают образы Адама и Евы.Голубев рассказал, что телегруппа в Лиссабоне прислушивается к просьбам российской делегации, чтобы показать номер по телевидению в самом лучшем свете.