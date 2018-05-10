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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-za-narkotiki-otvetyat.html" target="_blank">За наркотики ответят</a> - Двух жителей Радужного подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков. У 19-летней девушки и 24-летнего молодого человека полицейские изъяли полимерные упаковки.