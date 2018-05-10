Депутаты от Единой России предложили поправки в КоАП, в соответствии с которыми организаторы несанкционированных митингов понесут наказание за вовлечение подростков в указанные мероприятия в виде штрафа до полумиллиона рублей или ареста на 15 суток.

Депутаты от Единой России предложили поправки в КоАП, в соответствии с которыми организаторы несанкционированных митингов понесут наказание за вовлечение подростков в указанные мероприятия в виде штрафа до полумиллиона рублей или ареста на 15 суток.Авторы законопроекта подчеркивают, что число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растет, однако обратили внимание на то, что их инициатива касается не молодежи, а популистов от политики, которые пытаются использовать детей в своих целях.Один из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии Единая Россия Евгений Ревенко считает, что проблема заключается не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм, - пишут. По его мнению, по-настоящему свободное общество может быть только правовым.Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать, — заявил депутат.Другой автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный (Единая Россия) предупредил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры.По словам Ревенко, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223. Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая.