Депутаты от Единой России предложили поправки в КоАП, в соответствии с которыми организаторы несанкционированных митингов понесут наказание за вовлечение подростков в указанные мероприятия в виде штрафа до полумиллиона рублей или ареста на 15 суток.
Депутаты от Единой России предложили поправки в КоАП, в соответствии с которыми организаторы несанкционированных митингов понесут наказание за вовлечение подростков в указанные мероприятия в виде штрафа до полумиллиона рублей или ареста на 15 суток.
Авторы законопроекта подчеркивают, что число несовершеннолетних участников подобных мероприятий растет, однако обратили внимание на то, что их инициатива касается не молодежи, а популистов от политики, которые пытаются использовать детей в своих целях.
Один из авторов инициативы, замсекретаря генсовета партии Единая Россия Евгений Ревенко считает, что проблема заключается не столько в призывах принять участие в акции, сколько в попытках привить молодежи правовой нигилизм, - пишут
. По его мнению, по-настоящему свободное общество может быть только правовым.
Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать, — заявил депутат.
Другой автор проекта, зампредседателя комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный (Единая Россия) предупредил, что участие в несогласованных акциях может негативно сказаться на дальнейшей карьере, поскольку факт нарушения общественного порядка вызовет вопросы при приеме на работу в госструктуры.
По словам Ревенко, если в 2017 году было задержано 475 подростков по всей стране, то только на одной акции 5 мая 2018 года — 223. Законопроект будет внесен в Госдуму 10 мая.