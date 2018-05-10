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<a href="http://33live.ru/novosti/10-05-2018-zakruzhilis-v-voennom-valse.html" target="_blank">Закружились в военном вальсе</a> - Стихи и песни о Победе, беседы с ветеранами, открытые кинопоказы фильмов о войне и мастер-классы по историческим танцам. День Победы в Великой Отечественной войне праздновали на всех культурных площадках Владимира. На Никитском бульваре молодежь не только читала произведения о войне известных авторов, но и стихи собственного сочинения. А все желающие могли закружиться в военном вальсе. Подробности в материале моих коллег.