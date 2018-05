Западная пресса активно обсуждает новинки российского военно-промышленного комплекса, продемонстрированные на Параде Победы в Москве и других городах страны. Основные оценки сводятся к тому, что Россия по-прежнему держит марку и во многом по оснащенности превосходит европейские и даже американские армии.

Западнаяпресса активно обсуждает новинки российского военно-промышленного комплекса,продемонстрированные на Параде Победы в Москве и других городах страны. Основныеоценки сводятся к тому, что Россия по-прежнему держит марку и во многом пооснащенности превосходит европейские и даже американские армии.Британская The Times обратила внимание на новую гиперзвуковую ракету и мини-танк с дистанционнымуправлением. Пока тягач буксировал мини-танк "Уран-9", над Краснойплощадью пролетели МИГи-31, оснащенные ракетой "Кинжал", способной развиватьскорость, превышающую скорость звука в 10 раз, пишет издание.Журналистыотмечают, что за парадом на Красной площади с участием 13 тысячвоеннослужащих и 150 единиц боевой техники следил лично Верховныйглавнокомандующий Владимир Путин. Поблагодарив ветеранов, он предупредило попытках переписать историю и умалить героический подвиг советскогонарода, который в 1945 году спас Европу и весь мир от рабства,от истребления, от ужасов холокоста.Рассказывая о параде, британскийрепортер обратил внимание на то, что за марш-броском танков и другой военнойтехники на улицах Москвы наблюдали десятки тысяч людей. На Боровицкой площади, расположенной у западнойоконечности Кремля, зрители сажали детей на плечи, размахивая флажкамис девизом "На Берлин!"."Многиенадели так называемые пилотки – головные уборы военных лет, и георгиевскиеленточки. Когда мимо памятника средневековому князю Владимиру Великомупрогромыхали пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет,в толпе раздались одобрительные возгласы и крики "Россия! Россия!"",– пишет журналист The Times.Телеканал CNN провелсравнительный анализ российской и американской военной техники. Истребитель Су-57, первый в России самолет-невидимканаряду с американскими F-22 и F-35 и китайским J-20 пополнитчисло истребителей пятого поколения.Необошли журналисты вниманием и гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая способнадвигаться в 10 раз быстрее скорости звука и маневрировать вокруг зонпротиворакетной обороны. Сегодня в наличие у России этого мощного оружия уженикто не сомневается.СистемаПВО С-400, по мнению CNN, сопоставима с американской Patriot и можетпоражать цели, включая пилотируемые и беспилотные летательные аппараты,крылатые ракеты и баллистические ракеты. Телеканал напомнил своимзрителям, что С-400 развернуты для защиты российских воинских частейв Сирии и Крыму.Французскоеиздание Planet назвало Парад Победы грандиозным событием. Британская Guardian посвятила целую страницуописанию мощной, как пишет газета, российской военной техники.Примечательно,что именно 9 мая американское влиятельное издание The National Interest подвпечатлением от увиденного на Красной площади, сообщило о том, что армияСША отправляет новое оружие в Европу для противодействия России. В частности,речь идет о перевооружениина новую версию колесных боевых бронемашин Stryker, которые получатвозможность бороться с вертолетами и дронами противникадля оказания большей поддержки бригадным соединениям на поле боя.Ожидается,что первая партия новых бронемашин будет развернута в Европе в 2020году. Все это представляет собой часть более широкой армейской программыпод названием "Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия".Один изамериканских офицеров на условиях анонимности заявил, что противовоздушнаяоборона в Европе атрофировалась. Он отметил, что парк готовящихся поступитьна вооружение бронемашин в рамках новой программы позволит армииполучить оружие противовоздушной обороны четырех типов, действующеепри поддержке бортового радара и системы управления огнем.