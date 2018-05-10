Западная
пресса активно обсуждает новинки российского военно-промышленного комплекса,
продемонстрированные на Параде Победы в Москве и других городах страны. Основные
оценки сводятся к тому, что Россия по-прежнему держит марку и во многом по
оснащенности превосходит европейские и даже американские армии.
Западная
пресса активно обсуждает новинки российского военно-промышленного комплекса,
продемонстрированные на Параде Победы в Москве и других городах страны. Основные
оценки сводятся к тому, что Россия по-прежнему держит марку и во многом по
оснащенности превосходит европейские и даже американские армии.
Британская The Times обратила внимание на новую гиперзвуковую ракету и мини-танк с дистанционным
управлением. Пока тягач буксировал мини-танк "Уран-9", над Красной
площадью пролетели МИГи-31, оснащенные ракетой "Кинжал", способной развивать
скорость, превышающую скорость звука в 10 раз, пишет издание.
Журналисты
отмечают, что за парадом на Красной площади с участием 13 тысяч
военнослужащих и 150 единиц боевой техники следил лично Верховный
главнокомандующий Владимир Путин. Поблагодарив ветеранов, он предупредил
о попытках переписать историю и умалить героический подвиг советского
народа, который в 1945 году спас Европу и весь мир от рабства,
от истребления, от ужасов холокоста.
Рассказывая о параде, британский
репортер обратил внимание на то, что за марш-броском танков и другой военной
техники на улицах Москвы наблюдали десятки тысяч людей. На Боровицкой площади, расположенной у западной
оконечности Кремля, зрители сажали детей на плечи, размахивая флажками
с девизом "На Берлин!".
"Многие
надели так называемые пилотки – головные уборы военных лет, и георгиевские
ленточки. Когда мимо памятника средневековому князю Владимиру Великому
прогромыхали пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет,
в толпе раздались одобрительные возгласы и крики "Россия! Россия!"",
– пишет журналист The Times.
Телеканал CNN провел
сравнительный анализ российской и американской военной техники. Истребитель Су-57, первый в России самолет-невидимка
наряду с американскими F-22 и F-35 и китайским J-20 пополнит
число истребителей пятого поколения.
Не
обошли журналисты вниманием и гиперзвуковую ракету "Кинжал", которая способна
двигаться в 10 раз быстрее скорости звука и маневрировать вокруг зон
противоракетной обороны. Сегодня в наличие у России этого мощного оружия уже
никто не сомневается.
Система
ПВО С-400, по мнению CNN, сопоставима с американской Patriot и может
поражать цели, включая пилотируемые и беспилотные летательные аппараты,
крылатые ракеты и баллистические ракеты. Телеканал напомнил своим
зрителям, что С-400 развернуты для защиты российских воинских частей
в Сирии и Крыму.
Французское
издание Planet назвало Парад Победы грандиозным событием. Британская Guardian посвятила целую страницу
описанию мощной, как пишет газета, российской военной техники.
Примечательно,
что именно 9 мая американское влиятельное издание The National Interest под
впечатлением от увиденного на Красной площади, сообщило о том, что армия
США отправляет новое оружие в Европу для противодействия России. В частности,
речь идет о перевооружении
на новую версию колесных боевых бронемашин Stryker, которые получат
возможность бороться с вертолетами и дронами противника
для оказания большей поддержки бригадным соединениям на поле боя.
Ожидается,
что первая партия новых бронемашин будет развернута в Европе в 2020
году. Все это представляет собой часть более широкой армейской программы
под названием "Противовоздушная оборона ближнего радиуса действия".
Один из
американских офицеров на условиях анонимности заявил, что противовоздушная
оборона в Европе атрофировалась. Он отметил, что парк готовящихся поступить
на вооружение бронемашин в рамках новой программы позволит армии
получить оружие противовоздушной обороны четырех типов, действующее
при поддержке бортового радара и системы управления огнем.