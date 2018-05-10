Украинские радикалы продолжают блокировать здание телеканала
Интер, активисты сожалеют, что его нельзя поджечь. Скандал
разразился после выхода в эфир концерта, посвященного Дню Победы, с
откровенными высказываниями ведущих об украинских фашистах.
Украинские радикалы продолжают блокировать здание телеканала
"Интер", активисты сожалеют, что его нельзя поджечь. Скандал
разразился после выхода в эфир концерта, посвященного Дню Победы, с
откровенными высказываниями ведущих об украинских фашистах.
Украинские "патриоты" – такие, как ультраправая партия "Национальный
корпус" и представители батальона "Азов" – начали возмущаться
еще накануне. Фрагмент концерта с речью ведущих попал в интернет еще до выхода
в телеэфир. Тогда же в адрес телеканала зазвучали угрозы и требования
отказаться от демонстрации программы.
Однако праздничный концерт все же вышел в эфир. Фрагмент,
который вызвал гнев националистов, из программы не вырезали.
"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших
городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно
проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр залит кровью
наших соотечественников. И пусть нам кажется, что все против нас, что мы чужие
в своей стране, но это не так: нас много, нас сотни в этом зале и миллионы
перед экранами телевизоров. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню, это мы
восстанавливаем памятники войнам, которые пали, это мы – Украина, которая была
оккупирована и победила, несмотря ни на что. Для нас никто не забыт, для нас
ничто не забыто", – заключили ведущие Андрей Доманский
и
Анастасия Даугуле.
После эфира глава "Детектор медиа" Наталья
Лигачева на своей странице в Facebook написала, что этим поступком
"Интер" перешел черту, "где еще можно было оставаться в законной
плоскости".