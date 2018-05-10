Украинские радикалы продолжают блокировать здание телеканала Интер, активисты сожалеют, что его нельзя поджечь. Скандал разразился после выхода в эфир концерта, посвященного Дню Победы, с откровенными высказываниями ведущих об украинских фашистах.

Украинские радикалы продолжают блокировать здание телеканала"Интер", активисты сожалеют, что его нельзя поджечь. Скандалразразился после выхода в эфир концерта, посвященного Дню Победы, соткровенными высказываниями ведущих об украинских фашистах.Украинские "патриоты" – такие, как ультраправая партия "Национальныйкорпус" и представители батальона "Азов" – начали возмущатьсяеще накануне. Фрагмент концерта с речью ведущих попал в интернет еще до выходав телеэфир. Тогда же в адрес телеканала зазвучали угрозы и требованияотказаться от демонстрации программы.Однако праздничный концерт все же вышел в эфир. Фрагмент,который вызвал гнев националистов, из программы не вырезали."Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы нашихгородов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказаннопроносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр залит кровьюнаших соотечественников. И пусть нам кажется, что все против нас, что мы чужиев своей стране, но это не так: нас много, нас сотни в этом зале и миллионыперед экранами телевизоров. Это мы 9 Мая приносим цветы к Вечному огню, это мывосстанавливаем памятники войнам, которые пали, это мы – Украина, которая былаоккупирована и победила, несмотря ни на что. Для нас никто не забыт, для насничто не забыто", – заключили ведущие Андрей ДоманскийАнастасия Даугуле.После эфира глава "Детектор медиа" НатальяЛигачева на своей странице в Facebook написала, что этим поступком"Интер" перешел черту, "где еще можно было оставаться в законнойплоскости".