В столичном районе Солнцево на концерте, посвященном 9 мая, спел поп-певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. По данным украинских СМИ, после этого на музыканта обрушился шквал критики.

В столичном районеСолнцево на концерте, посвященном 9 мая, спел поп-певец, заслуженный артистУкраины Виталий Козловский. По данным украинских СМИ, после этого на музыканта обрушилсяшквал критики.Козловского узнали на снимках зрителей концерта в Instagram.Затем на одном из порталов города Московский появилось описание подобнойконцертной программы с участием артиста.Концерт прошел нацентральной площади. После трансляции парада на Красной площади певец выступилв ряду российских артистов, сообщает украинское издание "Обозреватель".При этом прошедший концерт не заявлен в афишах артиста на официальном сайте.Снимком с ним поделилсяроссийский ведущий Денис Симуков. "Познакомился с Заслуженным АртистомУкраины Виталием Козловским!" – прокомментировал он фото. Некоторыепользователи Сети резко осудили и буквально затравили Виталия Козловского завыступление в России на Дне Победы в Великой Отечественной войне.Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года"(2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007 −2010),получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон","Хрустальный микрофон", как самый успешный победитель талант-шоу. Также в 2009году Виталий получил звание "Заслуженный артист Украины".