В столичном районе
Солнцево на концерте, посвященном 9 мая, спел поп-певец, заслуженный артист
Украины Виталий Козловский. По данным украинских СМИ, после этого на музыканта обрушился
шквал критики.
В столичном районе
Солнцево на концерте, посвященном 9 мая, спел поп-певец, заслуженный артист
Украины Виталий Козловский. По данным украинских СМИ, после этого на музыканта обрушился
шквал критики.
Козловского узнали на снимках зрителей концерта в Instagram.
Затем на одном из порталов города Московский появилось описание подобной
концертной программы с участием артиста.
Концерт прошел на
центральной площади. После трансляции парада на Красной площади певец выступил
в ряду российских артистов, сообщает украинское издание "Обозреватель".
При этом прошедший концерт не заявлен в афишах артиста на официальном сайте.
Снимком с ним поделился
российский ведущий Денис Симуков. "Познакомился с Заслуженным Артистом
Украины Виталием Козловским!" – прокомментировал он фото. Некоторые
пользователи Сети резко осудили и буквально затравили Виталия Козловского за
выступление в России на Дне Победы в Великой Отечественной войне.
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года"
(2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007 −2010),
получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон",
"Хрустальный микрофон", как самый успешный победитель талант-шоу. Также в 2009
году Виталий получил звание "Заслуженный артист Украины".