Оперативными сотрудниками у обвиняемых был обнаружен и изъят героин.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершены расследования уголовных дел в отношении 41-летнего и 33-летнего жителей города Гусь-Хрустальный. Мужчинам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).В январе текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в ходе оперативных мероприятий по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков был задержан 41-летний безработный гусевчанин. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли у мужчины полимерный пакет с порошкообразным содержимым внутри. Результаты проведенного впоследствии исследования показали, что в пакете находилось наркотическое средство – героин, массой 3,60 грамма.При аналогичных обстоятельствах был задержан и 33-летний местный житель, у которого оперативные сотрудники изъяти 4,28 грамма героина.В отношении обоих мужчин были возбуждены уголовные дела.В настоящее время материалы с утвержденными обвинительными заключениями переданы в суд для рассмотрения по существу.Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо без такового.