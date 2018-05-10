Она ударила мужчину ножом, которым резала бутерброды

Она ударила мужчину ножом, которым резала бутербродыВ Вязниковском районе 36-летняя женщина убила своего сожителя. Двое детей остались без отца.Как сообщают в Следственном комитете, инцидент произошел вечером во вторник, 8 мая. Пара была на шашлыках. Во время застолья женщина начала высказывать сожителю претензии: мужчина нигде не работал и не помогал с воспитанием детей. Врезультате он начал бить «возлюбленную». Защищаясь, женщина ударила его ножом, которым резала бутерброды.В отношении нее возбудили уголовное дело. Детей передадут под госопеку.