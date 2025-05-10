Потасовка произошла вечером 6 мая.

Во Владимирской области в результате массовой потасовки в Камешково пострадали выходцы из Ингушетии.Инцидент . Возле гостиницы «777» две группы молодых людей бросали в друг друга различные предметы, громко ругались, а затем перешли в рукопашную.Участников стычки доставили в отделение полиции. Правоохранители установили, что конфликт начался на бытовой почве. Сейчас стали известны подробности драки.Депутат Государственной думы РФ и зампред правительства Чеченской республики Адам Делимханов указал, что уроженцы Ингушетии возвращались с работы домой, когда на них напали с кастетами и ножами. По словам политика, конфликт начался не на бытовой почве, а национальной.«По словам очевидцев, конфликт носил целенаправленный характер и сопровождался националистическими выкриками», — подчеркнул Делимханов.Политик утверждает, что зачинщиков нужно наказать по всей строгости.