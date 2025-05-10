Владимирская кофейня, что называется, кинула подростков на деньги. Двум 17-летним бариста не выплатили зарплату – суммарно около 50 тысяч рублей. Подростки и их родители эту ситуацию просто

Владимирская кофейня, что называется, кинула подростков на деньги. Двум 17-летним бариста не выплатили зарплату – суммарно около 50 тысяч рублей. Подростки и их родители эту ситуацию просто так оставлять не стали. Они обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что молодые люди работали в кофейне неофициально. Из пресс-релиза прокуратуры области Прокурор города обратился