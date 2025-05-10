Во Владимире на улице Разина произошла авария на водопроводе, сообщили в телеграм-канале «Владимирский банщик». Участок возле дома №28 перекрыт. На месте работает аварийная служба. Объехать

Во Владимире на улице Разина произошла авария на водопроводе, сообщили в телеграм-канале «Владимирский банщик». Участок возле дома №28 перекрыт. На месте работает аварийная служба. Объехать можно по улицам Черняховского, Героя России Кутузова и Пугачева. Напомним, недалеко от этого участка, между домами №26 и 69 в апреле проводили работы по строительству сетей водоотведения и водоснабжения. Тогда улицу