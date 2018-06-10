17-летняя Александра Стриженова на своей странице в Instagram сообщила о радостном событии. Она стала крестной.

17-летняя Александра Стриженова на своей странице в Instagram сообщила о радостном событии. Она стала крестной.Как оказалось Саша крестила сына своей старшей сестры Анастасии. Теперь 17-летняя девушка может называть себя крестной мамой малыша.О крестинах стало известно после того, как Саша выложила фото младенца и очень трогательно подписала снимок. "Мой маленький племянник, мой первый крестник, моя огромная любовь", – заявила девушка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).На фотографии мальчик запечатлен спящим в переносной кроватке. В отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса Стриженовы не скрывают лицо ребенка. На снимке прекрасно видны малюсенький носик и прикрытый глазик малютки, однако пока сложно сказать на кого же похож мальчик.Напомним, что в апреле 2018 года старшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Анастасия стала матерью. Она родила мальчика. Настя решила не мудрить с именем и назвала малыша в честь мужа Петей. "Мама и Папа спасибо, что вы дали мне такую невероятную жизнь. И да, счастье любит тишину, но мне хочется кричать сегодня о любови", – написала после родов Стриженова в соцсети.