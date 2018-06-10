В центре Москвы проходит акция оппозиции За свободную Россию без репрессий и произвола. На проспекте Сахарова собрались более 1700 тысяч человек. Оппозиционеры требуют освободить политзаключенных и защитить дольщиков.

В центре Москвы проходит акция оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола".Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, на проспекте Академика Сахарова собрались более 1700 тысяч человек. Акция согласована с властями. Охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.Оппозиция приводит немного другие данные. Член федерального совета движения "Открытая Россия" Алексей Шапошников сообщил, что на проспекте собрались около двух тысяч человек.Организаторами акции являются экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, правозащитник Лев Пономарев и член ПАРНАС Михаил Шнейдер. Оппозиционеры требуют прекращения "произвола силовых структур", преследования политических оппонентов власти, дел за "репосты" в социальных сетях, широкого толкования понятия "экстремизм", а также массовых задержаний местных активистов.Участники мероприятия принесли с собой баннеры и плакаты, призывающие освободить политзаключенных, защитить дольщиков и вкладчиков банков, лишенных лицензий ЦБ.Во время "Прямой линии" президент Владимиру Путину заявил, что не следует доводить до маразма борьбу с экстремизмом. При этом глава государства сказал, что "судебная, правоприменительная практика, безусловно, должна находиться в поле зрения общественности и должна корректироваться".