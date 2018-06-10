Алена Свиридова пришла на закрытие Кинотавра в шикарном черном наряде и села в лужу. Конфуз сняли фотографы.

Алена Свиридова пришла на закрытие "Кинотавра" в шикарном черном наряде и села в лужу. Конфуз сняли фотографы.Певица выбрала для торжественного мероприятия платье-сетку сквозь которое отлично было видно нижнее белье. Дополняли образ артистки темный макияж и зачесанные наверх волосы.Необычный наряд выгодно подчеркивал фигуру певицы, открывая грудь и ноги, но пряча живот и бока. Выглядела 55-летняя Свиридова горячо и охотно позировала перед камерами.Однако позже выяснилось, что в точно таком же образе на красной дорожке появилась и Виктория Толстоганова. Актриса не только продублировала наряд певицы, но и макияж с прической.При этом Толстоганова решила не рисковать и дополнила наряд коротеньким черным платьем. В итоге Виктория выглядела утонченнее и элегантнее Алены.Напомним, 10 июня, в Сочи завершится 29-й кинофестиваль "Кинотавр". После торжественной церемонии в зимнем театре Сочи для звездных гостей покажут документальный фильм Веры Кричевской и Ксении Собчак "Дело Собчака", пишет сайт . А простые сочинцы смогут увидеть в рамках акции "Кино на площади"– фильм Данилы Козловского "Тренер".