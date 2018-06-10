Президент Сирии Башар Асад заявил, что ответственность за продолжение войны в Сирии несут страны Запада. По его словам, они поддерживали и продолжают поддерживать террористов. Он заявил, что конфликт в Сирии можно урегулировать менее чем за год, но этому мешает Запад.

Ответственность за продолжение войны в Сирии несут страны Запада. Об этом заявил в интервью газете The Mail on Sunday сирийский президент Башар Асад.Он подчеркнул, что конфликт можно урегулировать менее чем за год. Однако дело осложняется внешним вмешательством: чем большего добиваются сирийские власти в политическом и военном плане, тем в большей степени западные страны, особенно США, Великобритания и Франция, пытаются затянуть и отдалить урегулирование конфликта."Чем дальше мы продвигаемся вперед, тем большую поддержку террористы получают со стороны Запада", — подчеркнул Асад.Сирийский президент еще раз подчеркнул, что террористы поддерживаются британскими, французскими, американскими властями и их марионеткам. Между тем Россия и Иран, по словам Асада, придерживаются иного подхода: "Их политика, их поведение, их ценности сводятся не к тому, чтобы вмешиваться и диктовать. Они этого не делают".Это первое интервью, которое сирийский лидер дал британским СМИ с 2015 года уточняет ТАСС.Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что очаги сопротивления террористов "Исламского государства" (запрещено в России) остались в Сирии только в контролируемых США.