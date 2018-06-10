Делегация российских парламентариев встретилась в воскресенье с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.

Делегация российских парламентариев встретилась в воскресенье с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Один из участников, председатель Патриотической платформы "Единой России" Дмитрий Саблин рассказал подробности беседы, пишет РИА Новости.По словам Саблина, президент Сирии убежден, что без помощи россиян освободить пригород Дамаска от террористов было бы невозможно. Дамаск впервые за многие годы войны в Сирии стал городом вне боевых действий.Асад подчеркнул, что "это та же война, которая ведется и против России". Президент Сирии с сожалением отметил, что "мы недостаточно знаем друг о друге". Для решения этой проблемы необходим диалог между народами. "Последние 20 лет многие молодые люди были под западным влиянием, порой знали об Америке больше, чем о своей стране", — сказал Асад.Асад обвинил страны Запада в заносчивости. По словам Саблина, Асад не видит перспектив диалога, так "Запад не способен считаться с традициями других государств". "Он ограниченно смотрит на мир", — заявил Асад.Президент Сирии в преддверии чемпионата мира по футболу заявил, что единственный его интерес в данный момент — успехи сирийской армии. "Сборная, за которую я болею — Сирийская арабская армия, которая сражается с террористами", — сказал Асад.Делегация России подарила детям Башара Асада официальный мяч и символ чемпионата мира по футболу.