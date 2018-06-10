В воскресенье в Орловской области автобус ПАЗ с пассажирами выехал на железнодорожный переезд перегона Паньково — Лужки-Орловские на запрещающий сигнал.

В воскресенье в Орловской области автобус ПАЗ с пассажирами выехал на железнодорожный переезд перегона Паньково — Лужки-Орловские на запрещающий сигнал. В заднюю часть автобуса врезался железнодорожный состав.Как рассказал ТАСС врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, число пострадавших в ДТП выросло до 11 человек. Четыре человека погибли на месте. Сейчас родным погибших помогают психологи МЧС."На месте аварии работают сотрудники СК. Мы со своей стороны окажем всю необходимую помощь, в том числе и в организации похорон", — рассказал врио губернатора.В автобусе перевозили Лавровский хор русской песни. Артисты ехали на день Орловского района. Автобус, попавший в ДТП, принадлежит районному ДК.Из-за ДТП задерживается только один пригородный поезд Орел — Михайловские рудники.