В ожидании второго ребенка Лера Кудрявцева пустилась во все тяжкие. Артистка объедается конфетами и не носит каблуки.

В ожидании второго ребенка Лера Кудрявцева пустилась во все тяжкие. Артистка объедается конфетами и не носит каблуки.Лера Кудрявцева ушла в декретный отпуск, который проводит в довольно расслабленном режиме. Телеведущая отказалась не только от работы и выходов в свет, но перестала следить за своей внешностью.Артистка перестала использовать косметику, носить обувь на каблуках и даже наплевала на женственные наряды. Теперь Лера щеголяет в кроссовках и спортивном костюме, даже не скрывая огромный живот.Кудрявцеву в новом образе снял на видео ее муж Игорь Макаров. Короткий ролик хоккеист выложил в соцсети. На кадрах Лера прогуливается по торговому центру в ярко-зеленом спортивном костюме и жует конфеты. Макаров явно доволен видом своей жены.Отметим, ранее 47-летняя Кудрявцева сама объявила, что уходит в декрет. Лера отказалась стать ведущей премии Муз-ТВ. От работы на важном светском мероприятии она отлынивает, поскольку к началу осени должна родить. "Ну куда мне столько часов вести концерт в моем положении! Это же такие нагрузки. Я решила себя поберечь", – призналась артистка.Между тем Кудрявцева хорошо переносит беременность. Она не жалуется на недомогания и каждую неделю появляется в собственном шоу "Секрет на миллион". Для Леры это будет второй ребенок. У телеведущей уже есть взрослый сын Жан, ему 28 лет.