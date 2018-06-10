Число объявлений о сдаче квартир в аренду посуточно в преддверии ЧМ-2018 (до которого уже остались считанные дни) выросло в десятки раз. Помимо самих квартир в аренду владельцы предлагают болельщикам борщ и оливье, а также провести экскурсии и организовать велосипедные прогулки.

Чемпионат мира по футболу, взорвал рынок аренды, еще задолго до его начала - владельцы предлагали арендовать квартиру по стоимости своей квартиры, а предложение и спрос на краткосрочную аренду в городах, где пройдут чемпионаты, которое показали десятикратный рост.По мере приближения ЧМ-2018 количество объявлений о сдаче квартир вкраткосрочную аренду для болельщиков постоянно растет.250 тысяч рублей в суткиТак, по данным "Аvito Недвижимость", лидером по числу предложений среди городов, где будут проходить матчи, стала Казань. Число объявлений о сдаче квартир в аренду в столице Татарстана в мае выросло в 22 раза. Москва, которая примет больше всего матчей, заняла всего лишь третье место. В мае число объявлений краткосрочной аренды возросло в 17 раз по сравнению с началом года.Чемпионат мира по футболу пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, среди них Сочи, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Волгоград. Церемония открытия мундиаля состоится в столичных "Лужниках".Спрос на посуточную аренду также показал стремительный рост. В среднем с начала года по городам-участникам спрос вырос в более чем в семь раз. Например, в Москве, по информации Avito, спрос на посуточную аренду недвижимости вырос почти в шесть раз сначала года."Так, если в январе квартирами в Москве на время Чемпионата интересовалось в среднем около 500 человек в неделю, то в мае число желающих значительно увеличилось и составляет сейчас от 2,5 до 3,6 тысяч в неделю", - подсчитали аналитики компании.Что касается цен, то они тоже непрерывно росли. И здесь стоимость краткосрочной аренды порой зависела от совести арендодателя. Однушка за несколько сотен тысяч рублей в сутки – уже, кажется, никого не удивляла. Хотя в среднем цены все-таки оставались земными.По данным Avito, в мае средняя стоимость аренды квартир по всем объявлениям на площадке почти во всех городах-участниках значительно выросла. Например, в Ростове-на-Дону средняя стоимость аренды выросла на 85,6% до 15,2 тысяч рублей за сутки. В Нижнем Новгороде средняя цена краткосрочной аренды выросла на 265% до 5,9 тысяч рублей в сутки.Меньше всего краткосрочная аренда квартир подорожала в Петербурге и Москве – плюс 6% и 12% соответственно. Аналитики объясняют это высокой конкуренцией между арендодателями. Например, на период чемпионата сейчас можно арендовать однушку в Кузьминках за 5,8 тыс рублей в сутки.Максимум средней цены на краткосрочную аренду квартир в мае (по объявлениям с упоминанием в тексте Чемпионата мира по футболу) был зафиксирован в Волгограде – почти 22 тысячи рублей за сутки, это в пять раз выше текущих ставок. Но и это еще не предел. В городе можно найти квартиры и за 250 тысяч рублей в сутки – двушка в 50 метрах от спорткомплекса "Волгоград – Арена".Борщ, оливье и соседство со сборной АргентиныПомимо аренды квартир, россияне предлагают болельщикам дополнительные сервисы, рассказали в "Avito Недвижимость". Наиболее популярны услуги гида и трансфера, а также блюда русской кухни.Например, один из авторов объявлений в Самаре предлагает в аренду не только свою однушку за 20 тысяч рублей в сутки, но еще организацию экскурсий по городу, аренду машины с водителем и услуги гида.Автор объявления из Нижнего Новгорода предлагает свою квартиру в аренду, стандартный трансфер, плюс велосипеды для прогулок по набережной реки Волги и живописным окрестностям. Всего это за 7,5 тысяч рублей в сутки. Плюс действуют скидки – 5% от пяти суток, 10% от десяти суток. В Казани, например, помимо аренды квартиры и трансфера предлагают услуги англоязычного гида.В некоторых объявлениях уборка квартиры, трансфер и услуги гида уже включены в стоимость аренды. Причем на время ЧМ цена квартиры сильно возрастает: от 5 до 20 тысяч рублей в сутки в зависимости от количества гостей и конкретных дат проживания (вместо обычных 1 400 рублей за сутки).Дополнительные услуги арендодатели готовы предоставлять бесплатно, если болельщики снимут жилье на длительный срок. Например, если квартира арендуется на один-три дня, то услуги гида и такси будут идти за дополнительную плату. Если срок аренды составит 10 дней, то трансфер до аэропорта и стадионов, где будут проходить матчи – будет бесплатным.Помимо трансфера, услуги гида и проведения экскурсий владельцы квартир предлагают гостям гастрономические изыски, русские блюда. Самым популярным блюдом стал борщ. Например, в Нижнем Новгороде собственник готов приготовить борщ специально к приезду гостей. За это и однушку с видом на закат владелец просит пять тысяч рублей в сутки, но готов идти на дисконт до 5% при бронировании от трех дней.В Волгограде, например, борщ и оливье уже включены в арендную плату – 30 тысяч рублей в сутки за трешку на берегу Волги. Владельцы квартиры в Екатеринбурге тоже готовы приготовить блюда домашней русской кухни – борщ, вареники, голубцы, но за дополнительную плату. Сама двухкомнатная квартира обойдется футбольным болельщикам в 20 тысяч рублей в сутки.В Калининграде собственник приготовил для болельщиков специальное предложение – пакет "Футбольный праздник" за 30 тысяч рублей в сутки. В него включено проживание в новой однокомнатной квартире, посещение четырех футбольных матчей (билеты второй и третьей категории), трансфер от аэропорта или вокзала на комфортном автомобиле. Кроме того, автор обещает дать рекомендации по посещению достопримечательностей, лучших ресторанов и других интересных мест Калининграда, готов организовать экскурсии по городу, морскому побережью и даже отвезти гостей на Куршскую косу.В Москве предлагают снять двухкомнатную квартиру по вполне бюджетной цене – 8 тысяч рублей в сутки, за дополнительную стоимость предоставляется автомобиль, а по необходимости и водитель. Хозяйка квартиры предлагает отвезти гостей на экскурсии по Москве и другим туристическим маршрутам (Сергиев Посад, Суздаль).Любителям природы и живописных пейзажей предлагают снять загородные дома в Подмосковье, где можно провести время на свежем воздухе, отправиться на рыбалку, а также приобрести фермерские продукты. В Раменском районе, например, болельщиков завлекают тем, что неподалеку – в Бронницах – остановится сборная Аргентины. За сам дом, вернее его часть, автор объявления в Бронницах хочет пять тысяч рублей, в субботу-воскресенье – девять тысяч рублей. Взамен обещает шашлыки и соседство с Лионелем Месси. Скидки возможны.Для самих собственников, которые желают сдать свое жилье на время ЧМ-2018, Ростуризм еще в феврале подготовил памятку. Например, к приезду арендаторов владелец должен убрать квартиру, подготовить чистое постельное белье и ванные принадлежности. Все в квартире, включая мебель, сантехнику, газовые, электросети и водоснабжение, должно быть в исправном состоянии, говорят в Ростуризме.Помимо этого, обязательно должен быть заключен договор. Также собственникам нужно сообщить участковому о своих планах сдать квартиру в аренду. Кроме этого, владелец должен зарегистрировать иностранцев, даже если они приехали хотя бы на один день и россиян. В случае, если они будут останавливаться на три дня и более. Кроме того, собственники жилья, сдающие квартиру туристам, обязаны заплатить подоходный налог.