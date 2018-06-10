Яна Рудковская похвасталась успехом новой композиции своего подопечного Димы Билана. Продюсер заявила, что это ожидаемый триумф.

Яна Рудковская похвасталась успехом новой композиции своего подопечного Димы Билана. Продюсер заявила, что это ожидаемый триумф."Ну что,с новой премьерой всех нас и еще с одним танцевальным хитом этого лета, уверена ,что мой друг Дима в дуэте с победительницей Грэмми -автором огромного количества хитов , включая этот , которая впервые спела на русском языке , будут рвать летние танцполы со своим треком "Пьяная любовь", – написала Рудковская на своей странице в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).По словам продюсера, скоро выйдет "бомбический" клип на эту песню. "Готовим неожиданность ,ну а пока мы держим уже в iTunes стабильное 3 место , уступая лишь из русских артистов Светлане lobodaofficial , мои предсказания плавно начали сбываться , я об этом писала еще 2 дня назад ) ,но чем больше крутых и танцевальных песен -тем лучше", – отметила Яна.При этом Рудковская ни словом не обмолвилась о болезни Димы Билана, который находится в клинике в пневмонией. На странное отношение продюсера к певцу обратили внимание поклонники. Они в комментариях спросили Рудковскую, что случилось с артистом."Зайдите к нему на страницу, приболел , воспаление легких , положили в больницу на 2 недели", – пояснила продюсер не вдаваясь в подробности.Поклонники певца пожелали ему скорейшего выздоровления. "Что ж такое, где он так простужается? Очень жаль! Скорейшего выздоровления", "Скорейшего выздоровления Димочке", "Яна Александровна , хоть Вы проследите, чтобы Дима долечился до конца" – взмолились фанаты. Рудковская эти посты оставила без внимания, продолжая отвечать лишь на сообщения о работе.Как писали Dni.Ru, Билан отменил запланированный на 10 июня в латвийском Даугавпилсе концерт. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии", – пояснил артист.