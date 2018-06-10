Настоящее нашествие цыплят испытал расположенный в 30 километрах от Тбилиси небольшой грузинский город Марнеули. Очевидцы сняли на видео забег только вылупившихся птенцов.

Настоящее нашествие цыплят испытал расположенный в 30 километрах от Тбилиси небольшой грузинский город Марнеули, сообщает Radio Marneuli. Очевидцы сняли на видео забег только вылупившихся птенцов.На свет цыплята появились на местной свалке, куда несколько тысяч яиц свезли с расположенной в черте города птицефабрики, посчитав их испорченными. Гниющий мусор и солнце сделали свое дело, превратив полигон отходов в инкубатор.Вылупившиеся птенцы, поплутав по свалке, устремились в город, где, как отметил мэр Марнеули Тимур Абазов, многих из них приютили местные жители. О реакции опростоволосившихся сотрудников птицефабрики ничего не сообщается.