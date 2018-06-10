Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отметил, что следующим соперником российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова станет ирландец Конор Макгрегор. Однако поединок между бойцами, по признанию Уайта, состоится на в Москве.

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отметил, что следующим соперником российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова станет ирландец Конор Макгрегор."Турнир UFC в Москве пока не имеет никаких шансов на то, чтобы принять бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, -признается Уайт, слова которого приводит Чемпионат.Com. – Пока мы лишь посмотрим, как пройдет это шоу и позже разработаем долгосрочную стратегию для нашей работы в России. Я в курсе, кто возглавит турнир, но пока оставлю эту информацию в секрете"."Кто станет следующим соперником Нурмагомедова? Конор Макгрегор".Напомним, что Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. В следующем поединке россиянин должен защитить пояс чемпиона. Предположительно, бой должен состояться в сентябре или октябре 2018 года.