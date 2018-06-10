Обвинения в госизмене, выдвинутые против арестованного в мае в Киеве руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сфабрикованы СБУ для создания некоего обменного фонда. По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, сделано это с целью последующего освобождения украинцев, отбывающих наказание в России.

Обвинения в госизмене, выдвинутые против арестованного в мае в Киеве руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, сфабрикованы СБУ для создания некоего "обменного фонда". По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, сделано это с целью последующего освобождения украинцев, отбывающих наказание в России.Такой "обменный фонд" нужен Киеву из-за отбывающих наказание в России после судебных решений украинцев, в том числе осужденного за организацию терактов в Крыму кинорежиссера Олега Сенцова, считает Джабаров. По его мнению, Россия в данной ситуации могла бы пойти на обмен: положение Вышинского и других россиян, задержанных на Украине, вызывает опасения, и нужно сделать все возможное для спасения российских граждан.По словам сенатора, подобные вопросы, как правило, серьезно прорабатываются на уровне лидеров стран, по линии Минюста и МИД, однако этот процесс "требует тишины", передает РИА Новости.Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что обсуждал с украинским коллегой Петром Порошенко вопрос выдачи задержанных, включая Вышинского. "Говорить о том, как этот вопрос решится, пока преждевременно", — добавил российский президент.Сотрудники СБУ 15 мая задержали Кирилла Вышинского в Киеве, а 17 мая суд в Херсоне арестовал его на два месяца по обвинению в государственной измене. Апелляционный суд Херсонской области 1 июня оставил приговор в силе. Вышинскому грозит до 15 лет лишения свободы.