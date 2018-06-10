Защитник национальной сборной Польши по футболу Михал Паздан во время интервью спас журналистку от начавшей падать на нее аппаратуры. Для того, чтобы обезоспасить девушку, ему понадобилось лишь выставить ногу.

Защитник национальной сборной Польши по футболу Михал Паздан во время интервью спас журналистку от начавшей падать на нее аппаратуры. Для того, чтобы обезоспасить девушку, ему понадобилось лишь выставить ногу.Интервью с Пазданом корреспондентка проводила на открытом воздухе, но после усиления ветра осветительное оборудование стало валиться на нее и футболист резко выставил ногу, чтобы оно не упало на интервьюера. Девушка отделалась легким испугом. Футболист обошелся без травмы.Пользователи интернета высоко оценили поступок Паздана, отметив его реакцию. Многие болельщики сборной Польши посчитали это хорошим знаком в преддверии мирового первенства. Игрок включен в окончательную заявку польской команды, которая в группе Н с Сенегалом (19 июня, Москва, "Спартак"), Колумбией (24 июня, Казань) и Японией (28 июня, Волгоград).