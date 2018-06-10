Медицинский штаб сборной России по футболу во главе с врачом Эдуардом Безугловым прокомментировал состояние футболистов национальной команды. В воскресенье подопечные Станислава Черчесова провели тренировку в полном составе.

Медицинский штаб сборной России по футболу во главе с врачом Эдуардом Безугловым прокомментировал состояние футболистов национальной команды. В воскресенье подопечные Станислава Черчесова провели тренировку в полном составе."Вы могли видеть, что все игроки находятся в общей группе и по завершению тренировки все также оставались в общей группе, — приводит слова Безуглова РИА Новости. – Все хорошо, поэтому и отсчет получается достаточно кратким. Ни один футболист не испытывает проблем со здоровьем и, надеюсь, что такая ситуация сохранится и к стартовому матчу чемпионата мира"."Сейчас мы наблюдаем улучшение физических кондиций игроков изо дня в день. Ребята обращают внимание на то, что ощущают легкость в ногах. В этом аспекте мы движемся в правильном направлении. Главное – реализовать это на поле".Напомним, что стартовый поединок мирового первенства российские футболисты проведут против команды Саудовской Аравии 14 июня на московском стадионе "Лужники".