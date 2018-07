США не подписали итоговое коммюнике саммита G7. Свое решение Дональд Трамп объяснил разногласиями с канадским премьером Джастином Трюдо, который назвал американские пошлины оскорбительными.

Лидеры G7 надеялись, что ежегодный саммит укрепит связи. Вместо этого он закончился словесной войной между Трампом и лидером одного из крупнейших торговых партнеров США. Такую оценку саммиту "Группы семи" дает газета "Нью-Йорк Таймс". Столь серьезных разногласий между Вашингтоном и союзниками не наблюдалось давно и полбеды, что Дональд Трамп не подписал итоговое коммюнике. Взаимные выпады продолжились уже после завершения саммита.PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, "US Tariffs were kind of insulting" and he "will not be pushed around." Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г."Канадский премьер Трюдо был мягок и учтив только для того, чтобы после моего отбытия заявить, что "американские пошлины были оскорбительными", и он "не позволит помыкать собой". Очень непорядочно и нерешительно с его стороны. Наши пошлины — это ответ на канадские налоговые сборы в размере 270% с молочной продукции", — написал Трамп.Ответ из канцелярии Трюдо пришел сразу. Там подчеркнули, что премьер не сказал ничего нового: ни публично, ни в личных беседах с Трампом. Недовольство решением США ввести торговые пошлины, правда, в более мягкой форме, ожидаемо высказали и европейские лидеры. Единственный, кому сразу удалось найти общий язык с главой Белого дома — свежеиспеченный премьер Италии Джузеппе Конте.Just met the new Prime Minister of Italy, @GiuseppeConteIT, a really great guy. He will be honored in Washington, at the @WhiteHouse, shortly. He will do a great job — the people of Italy got it right!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 июня 2018 г."Только что встретился с премьер-министром Италии. Он отличный парень. Скоро мы примем его с почестями в Вашингтоне. Он прекрасно справится со своей работой, Италия сделала правильный выбор!", — уверен президент США.Дружбу с первого взгляда аналитики объясняют так: во-первых, глава итальянского правительства воздержался от критики скандальных торговых пошлин, а, во-вторых, поддержал инициативу Трампа по возвращению России в формат G8. Более того, премьер пообещал, что Италия готова взять на себя ключевую роль в процессе снятия с Москвы санкций."Мы будем работать над тем, чтобы снять санкции. Очевидно, что они связаны с нарушением минских договоренностей, которые должны выполняться. Но за одну ночь отменить эти меры невозможно. Италия будет играть важную роль в работе, чтобы достичь этих результатов. Дело в том, что Россия — и, я думаю, все с этим суждением согласятся — имеет большой вес на международной арене и значительна в геополитическом плане. Мы не можем игнорировать открытый диалог с Москвой", — подчеркнул Конте.Диалог с коллегами из Старого света Конте предстоит непростой. Одним из ключевых положений согласованного, хоть и не подписанного коммюнике, стало сохранение увязанных с выполнением минских договоренностей антироссийских санкций. Об этой договоренности не без чувства удовлетворения объявила Тереза Мэй."Я приветствую понимание со стороны всех участников G7, что санкции в отношении Москвы необходимо сохранить, так как Россия не выполняет минские договоренности по Украине. Мы также договорились принять дальнейшие меры, если того потребует ситуация", — заявила премьер Великобритании.Гендерное равенство, ядерное разоружение Корейского полуострова — по этим темам разногласий ожидаемо не наблюдалось. Вот только заявления участников саммита, что переговоры, пускай и непростые, прошли конструктивно и на позитивной волне, аналитики ставят под сомнение. Эксперты проводят параллель с 1982-м годом. Тогда, единственный раз в истории — лидеры "семерки" не подписали вообще никакого итогового коммюнике. Тогда президент США Рейган раскритиковал европейских союзников за то, что те в эпоху холодной войны решили покупать природный газ у Советского Союза.