10.06.2018

2018-06-10 17:00:25

Известный рокер скончался в возрасте 68 лет

В Лондоне скончался бывший гитарист легендарной рок-группы Fleetwood Mac Дэнни Кирван. Ему было 68 лет в Лондоне.



О смерти музыканта сообщили на официальной странице группы в Twitter. Причины кончины гитариста не называются. Дэнни Кирван играл в Fleetwood Mac с 1968 по 1972 год.