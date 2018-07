Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур - это подтвердил глава МИД страны Вивиан Балакришнан. Он также опубликовал фото встречи лидера КНДР, на котором он и Ким Чен Ын жмут друг другу руки.

Глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Сингапур — это подтвердил глава МИД страны Вивиан Балакришнан. Он также опубликовал фото встречи лидера КНДР, на котором он и Ким Чен Ын жмут друг другу руки.Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx— Vivian Balakrishnan (@VivianBala) 10 июня 2018 г.Ранее в Сингапуре сел самолет китайской авиакомпании Air China, на борту которого, по данным СМИ, и прибыл лидер КНДР. Ранее МИД Сингапура объявил, что в воскресенье 10 июня Ким Чен Ын должен встретиться с сингапурским премьер-министром Ли Сянь Луном.Встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа должна пройти 12 июня в Сингапуре в гостинице "Капелла". Начало ожидается в 09:00 по местному времени (04:00 по Москве), передает ТАСС.